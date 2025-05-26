Не только учителя: кто может выйти на досрочную пенсию

В Украине пенсия по возрасту наступает обычно в 60, 63 или 65 лет — в зависимости от общего трудового стажа. Однако существуют категории граждан, которые могут выйти на заслуженный отдых значительно раньше — уже в 45 лет. Речь идет о тех, чьи профессии связаны с высокой нагрузкой, риском для здоровья или особой ответственностью.

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Об этом сообщает ПФУ.

Кто же может рассчитывать на досрочную пенсию? В первую очередь — военнослужащие. Те, кто проходил службу в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии, Госпогранслужбе и других силовых структурах, могут уйти на пенсию после 25 лет службы.

Спортсмены, посвятившие спорту 25 и более лет, а также выступавшие в сборных минимум шесть лет, тоже имеют право завершить трудовую карьеру к 45 годам.

Учителя и преподаватели вузов — еще одна категория, имеющая возможность досрочного выхода на пенсию. При условии не менее 25 лет педагогического стажа они могут получать пенсию за выслугу лет.

Правоохранители — полицейские, сотрудники СБУ, ГБР — при наличии 25 и более лет работы также имеют это право. То же касается работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые трудились в условиях повышенной опасности.

Мужчины-авиаторы со стажем от 25 лет и женщины с 20 годами в авиации и летно-испытательном составе могут досрочно выйти на пенсию. Шахтеры и работники тяжелой промышленности, работающие в особенно сложных условиях, также входят в число тех, кто может выйти на отдых в 45 лет при достаточном страховом стаже.

Медицинские работники и специалисты социальной защиты, имея не менее 25 лет стажа, могут рассчитывать на пенсию по выслуге лет. Кроме того, лица, трудившиеся во вредных условиях — металлурги, химики, атомщики — также имеют право на досрочный выход на пенсию при наличии необходимого стажа.

Отдельная категория — многодетные родители. Женщины, которые родили и воспитали не менее пяти детей до 6 лет, могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа. По аналогичному принципу досрочная пенсия доступна и отцам, если именно они воспитывали не менее пяти детей, — при достижении 55 лет и стаже не менее 20 лет.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.