Борг зростає з кожним днем: які штрафи можна отримати за несплату комуналки

Рівень платіжної дисципліни серед населення знизився, що призвело до зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги. За прострочення оплати споживачам нараховуються штрафи — за кожен день затримки.

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Про це повідомили в матеріалі видання "The Page" із посиланням на дані "Київтеплоенерго".

Постановою Кабміну №1405 скасовано мораторій на нарахування пені за затримку оплати комунальних послуг. Тепер боржникам автоматично нараховується пеня в розмірі 0,01% за кожен день прострочення.

У разі тривалої несплати комунальних рахунків підприємство подає позов до суду для примусового стягнення заборгованості. Тоді боржник, крім основного боргу, зобов'язаний покрити судові витрати і виконавчий збір, що може збільшити загальну суму виплат на 25%.

Також виконавча служба має право заарештовувати банківські рахунки, списувати з них кошти або обмежувати до них доступ.

Комунальні служби наголошують: у боржників є лише два способи уникнути санкцій — або одразу погасити всю заборгованість, або оформити договір реструктуризації, що дає змогу виплачувати борг поетапно.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.