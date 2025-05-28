Долг растет с каждым днем: какие штрафы можно получить за неуплату коммуналки
Уровень платежной дисциплины среди населения снизился, что привело к росту задолженности за жилищно-коммунальные услуги. За просрочку оплаты потребителям начисляются штрафы — за каждый день задержки.
Об этом сообщили в материале издания "The Page" со ссылкой на данные "Киевтеплоэнерго".
Постановлением Кабмина №1405 отменён мораторий на начисление пени за задержку оплаты коммунальных услуг. Теперь должникам автоматически начисляется пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки.
В случае длительной неуплаты коммунальных счетов предприятие подаёт иск в суд для принудительного взыскания задолженности. Тогда должник, помимо основного долга, обязан покрыть судебные расходы и исполнительный сбор, что может увеличить общую сумму выплат на 25%.
Также исполнительная служба вправе арестовывать банковские счета, списывать с них средства или ограничивать к ним доступ.
Коммунальные службы подчёркивают: у должников есть лишь два способа избежать санкций — либо сразу погасить всю задолженность, либо оформить договор реструктуризации, позволяющий выплачивать долг поэтапно.
Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.
Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.