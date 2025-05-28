Підвищення пенсій в Україні: хто отримає доплату за три місяці вже в червні

У березні та квітні в Україні вже відбулася велика індексація пенсій. Але деякі пенсіонери отримають доплати ще й у червні. З 1 червня частині працюючих пенсіонерів перерахують пенсії. Перерахунок зроблять заднім числом — врахують підвищення, яке мало відбутися ще у квітні. Тобто, вже в червні пенсіонери отримають оновлену пенсію + доплату за попередні місяці.

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Про це повідомляє ПФУ.

У червні пенсії перерахують тим пенсіонерам, які працюють, у яких на 1 квітня з моменту останнього перерахунку або призначення минуло не менше ніж 24 місяці.

Також на підвищення можуть розраховувати ті, хто відпрацював менше двох років, але з моменту призначення або останнього перегляду пенсії все одно минуло два роки.

Таким пенсіонерам виплатять пенсію з урахуванням доплат за квітень, травень і червень.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, 2025 року індексація пенсій охопить 629 тисяч працюючих пенсіонерів. Хоча підвищення було заплановано на 1 квітня, фактична виплата відкладається через необхідність дочекатися звітних даних. Перерахунок проведуть після надходження до Державного реєстру загальнообов'язкового соціального страхування повної інформації про сплату єдиного соціального внеску за перший квартал 2025 року. Звітна кампанія завершилася 10 травня.

Однак працюючим пенсіонерам не варто чекати на великі доплати. Зокрема, попереднього року підвищення для цієї категорії пенсіонерів було невисоким, у середньому:

86,24 гривень — з урахуванням тільки страхового стажу;

168,65 гривень — з урахуванням стажу і зарплати.

Крім пенсіонерів, які працюють, у червні доплати до пенсій отримають і громадяни, які досягли певного віку. Вікові надбавки передбачені для тих, кому виповнилося 70, 75 або 80 років, за умови, що розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340,35 гривень. Розмір доплат становитиме:

до 300 гривень — людям віком від 70-75 років;

до 456 гривень — пенсіонерам віком від 75-80 років;

до 570 гривень — людям, старшим за 80 років.

За даними Пенсійного фонду, у квітні 2025 року середня пенсія в Україні становила 6 341 гривню, у пенсіонерів, які працюють, — 6 862 гривні.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.