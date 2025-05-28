Повышение пенсий в Украине: кто получит доплату за три месяца уже в июне

В марте и апреле в Украине уже состоялась большая индексация пенсий. Но некоторые пенсионеры получат доплаты еще и в июне. С 1 июня части работающих пенсионеров пересчитают пенсии. Перерасчет сделают задним числом — учтут повышение, которое должно было состояться еще в апреле. То есть, уже в июне пенсионеры получат обновленную пенсию + доплату за предыдущие месяцы.

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Об этом сообщает ПФУ.

В июне пенсии пересчитают тем работающим пенсионерам, у которых на 1 апреля с момента последнего перерасчета или назначения прошло не менее 24 месяцев.

Также на повышение могут рассчитывать те, кто отработал меньше двух лет, но с момента назначения или последнего пересмотра пенсии все равно прошло два года.

Таким пенсионерам выплатят пенсию с учетом доплат за апрель, май и июнь.

Согласно данным Министерства социальной политики, в 2025 году индексация пенсий охватит 629 тысяч работающих пенсионеров. Хотя повышение было запланировано на 1 апреля, фактическая выплата откладывается из-за необходимости дождаться отчетных данных. Перерасчет проведут после поступления в Государственный реестр общеобязательного социального страхования полной информации об уплате единого социального взноса за первый квартал 2025 года. Отчетная кампания завершилась 10 мая.

Однако работающим пенсионерам не стоит ждать больших доплат. В частности, предыдущего года повышение для этой категории пенсионеров было невысоким, в среднем:

86,24 гривен – с учетом только страхового стажа;

168,65 гривен – с учетом стажа и зарплаты.

Помимо работающих пенсионеров, в июне доплаты к пенсиям получат и граждане, достигшие определенного возраста. Возрастные надбавки предусмотрены для тех, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет, при условии, что размер их пенсии не превышает 10 340,35 гривен. Размер доплат составит:

до 300 гривен – людям в возрасте от 70-75 лет;

до 456 гривен – пенсионерам в возрасте от 75-80 лет;

до 570 гривен – людям старше 80 лет.

По данным Пенсионного фонда, в апреле 2025 года средняя пенсия в Украине составила 6 341 гривну, у работающих пенсионеров – 6 862 гривны.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.