Українці можуть уникнути боргів за комуналку: що треба зробити

Попри тривалу повномасштабну війну з Росією, 2025 року всі українці зобов'язані своєчасно оплачувати комунальні послуги. Водночас для деяких громадян передбачено можливість тимчасового відтермінування за окремими платежами — за умови дотримання низки вимог.

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Про це повідомляє Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

Якщо людина відсутня у своїй квартирі понад 30 днів поспіль, вона отримує право звернутися до постачальника комунальних послуг з вимогою призупинити нарахування. До заяви необхідно додати низку підтверджувальних документів, зокрема:

довідку про перетин кордону;

документи, що підтверджують пошкодження житла внаслідок бойових дій;

довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або інший документ, що свідчить про фактичну відсутність мешканця.

Заяву можна подати як в електронному вигляді, так і надіслати поштою. Однак слід пам'ятати, що за окремими комунальними послугами нарахування продовжуються навіть за відсутності мешканця у квартирі.

Йдеться про такі послуги:

опалення;

обслуговуванні багатоквартирного будинку.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.