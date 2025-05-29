Українці можуть уникнути боргів за комуналку: що треба зробити
Попри тривалу повномасштабну війну з Росією, 2025 року всі українці зобов'язані своєчасно оплачувати комунальні послуги. Водночас для деяких громадян передбачено можливість тимчасового відтермінування за окремими платежами — за умови дотримання низки вимог.
Про це повідомляє Закон України "Про житлово-комунальні послуги".
Якщо людина відсутня у своїй квартирі понад 30 днів поспіль, вона отримує право звернутися до постачальника комунальних послуг з вимогою призупинити нарахування. До заяви необхідно додати низку підтверджувальних документів, зокрема:
- довідку про перетин кордону;
- документи, що підтверджують пошкодження житла внаслідок бойових дій;
- довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) або інший документ, що свідчить про фактичну відсутність мешканця.
Заяву можна подати як в електронному вигляді, так і надіслати поштою. Однак слід пам'ятати, що за окремими комунальними послугами нарахування продовжуються навіть за відсутності мешканця у квартирі.
Йдеться про такі послуги:
- опалення;
- обслуговуванні багатоквартирного будинку.
Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.
Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.