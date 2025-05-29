Украинцы могут избежать долгов за коммуналку: что надо сделать

Несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну с Россией, в 2025 году все украинцы обязаны своевременно оплачивать коммунальные услуги. В то же время для некоторых граждан предусмотрена возможность временной отсрочки по отдельным платежам — при условии соблюдения ряда требований.

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Об этом сообщает Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Если человек отсутствует в своей квартире более 30 дней подряд, он получает право обратиться к поставщику коммунальных услуг с требованием приостановить начисления. К заявлению необходимо приложить ряд подтверждающих документов, в частности:

справку о пересечении границы;

документы, подтверждающие повреждение жилья в результате боевых действий;

справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ) или другой документ, свидетельствующий о фактическом отсутствии жильца.

Заявление можно подать как в электронном виде, так и отправить по почте. Однако следует помнить, что по отдельным коммунальным услугам начисления продолжаются даже при отсутствии жильца в квартире.

Речь идет о следующих услугах:

отоплении;

обслуживании многоквартирного дома.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.