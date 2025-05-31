Пенсія в Україні: скільки платитимуть людям без стажу в червні

Українці, які не мають трудового стажу, мають право розраховувати на отримання соціальної пенсії. За відсутності страхового стажу заяву на соціальну пенсію подають до органів соціального захисту.

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Про це йдеться в матеріалі видання"NV".

Розмір соціальної пенсії для громадян без страхового стажу визначається як різниця між встановленим прожитковим мінімумом і середнім доходом сім'ї. У 2025 році для розрахунку застосовуються такі ключові показники:

прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 2 361 гривня;

середній сукупний дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців;

максимальна сума соціальної пенсії не перевищує 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3 028 гривень.

Важливо враховувати, що розмір соціальної пенсії для громадян без трудового стажу переглядається кожні півроку — з урахуванням змін у середньомісячному доході сім'ї та її майновому становищі.

Документи, необхідні для оформлення соціальної пенсії у 2025 році такі:

Заява на призначення пенсії.

Паспорт та ідентифікаційний код (довідка з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків).

Довідка з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж.

Декларація про доходи та майновий стан, заповнена на основі довідок про доходи всіх членів сім'ї за останні шість місяців.

Копія рішення про призначення опікуна (для осіб, визнаних недієздатними).

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.