Пенсія в Україні: скільки платитимуть людям без стажу в червні
Українці, які не мають трудового стажу, мають право розраховувати на отримання соціальної пенсії. За відсутності страхового стажу заяву на соціальну пенсію подають до органів соціального захисту.
Про це йдеться в матеріалі видання"NV".
Розмір соціальної пенсії для громадян без страхового стажу визначається як різниця між встановленим прожитковим мінімумом і середнім доходом сім'ї. У 2025 році для розрахунку застосовуються такі ключові показники:
- прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність — 2 361 гривня;
- середній сукупний дохід сім'ї на одну особу за останні шість місяців;
- максимальна сума соціальної пенсії не перевищує 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 3 028 гривень.
Важливо враховувати, що розмір соціальної пенсії для громадян без трудового стажу переглядається кожні півроку — з урахуванням змін у середньомісячному доході сім'ї та її майновому становищі.
Документи, необхідні для оформлення соціальної пенсії у 2025 році такі:
- Заява на призначення пенсії.
- Паспорт та ідентифікаційний код (довідка з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків).
- Довідка з Пенсійного фонду України про наявний страховий стаж.
- Декларація про доходи та майновий стан, заповнена на основі довідок про доходи всіх членів сім'ї за останні шість місяців.
- Копія рішення про призначення опікуна (для осіб, визнаних недієздатними).
Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.
Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.