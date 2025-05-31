Пенсия в Украине: сколько будут платить людям без стажа в июне
Украинцы, не имеющие трудового стажа, вправе рассчитывать на получение социальной пенсии. При отсутствии страхового стажа заявление на социальную пенсию подаётся в органы социальной защиты.
Об этом говорится в материале издания "NV".
Размер социальной пенсии для граждан без страхового стажа определяется как разница между установленным прожиточным минимумом и средним доходом семьи. В 2025 году для расчета применяются следующие ключевые показатели:
- прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна;
- средний совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев;
- максимальная сумма социальной пенсии не превышает 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.
Важно учитывать, что размер социальной пенсии для граждан без трудового стажа пересматривается каждые полгода — с учетом изменений в среднемесячном доходе семьи и ее имущественном положении.
Документы, необходимые для оформления социальной пенсии в 2025 следующие:
- Заявление на назначение пенсии.
- Паспорт и идентификационный код (справка из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов).
- Справка из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже.
- Декларация о доходах и имущественном состоянии, заполненная на основе справок о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев.
- Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).
Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.
Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.