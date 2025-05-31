Пенсия в Украине: сколько будут платить людям без стажа в июне

Украинцы, не имеющие трудового стажа, вправе рассчитывать на получение социальной пенсии. При отсутствии страхового стажа заявление на социальную пенсию подаётся в органы социальной защиты.

Related video

Об этом говорится в материале издания "NV".

Размер социальной пенсии для граждан без страхового стажа определяется как разница между установленным прожиточным минимумом и средним доходом семьи. В 2025 году для расчета применяются следующие ключевые показатели:

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна;

средний совокупный доход семьи на одного человека за последние шесть месяцев;

максимальная сумма социальной пенсии не превышает 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.

Важно учитывать, что размер социальной пенсии для граждан без трудового стажа пересматривается каждые полгода — с учетом изменений в среднемесячном доходе семьи и ее имущественном положении.

Документы, необходимые для оформления социальной пенсии в 2025 следующие:

Заявление на назначение пенсии.

Паспорт и идентификационный код (справка из Государственного реестра физических лиц-плательщиков налогов).

Справка из Пенсионного фонда Украины об имеющемся страховом стаже.

Декларация о доходах и имущественном состоянии, заполненная на основе справок о доходах всех членов семьи за последние шесть месяцев.

Копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными).

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.