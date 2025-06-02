Українці можуть отримати доплату до пенсії: кому заплатять більше на 590 грн

Українські пенсіонери можуть отримувати додаткову щомісячну виплату в розмірі 590 гривень понад основну пенсію.

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Про це йдеться в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Однак ця надбавка передбачена не для всіх, а лише для певних груп. Зокрема, на доплату в 590 гривень можуть розраховувати учасники бойових дій і деякі члени їхніх сімей.

Щоб оформити таку доплату, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України за місцем реєстрації, подати відповідну заяву та надати документи, що підтверджують наявність права на пільгу.

Розмір доплати становить 25% від установленого прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян. У 2025 році цей показник становить 2 361 гривню, відповідно, щомісячна доплата для пільгових категорій пенсіонерів становить 590,25 гривні.

Крім того, у червні інші категорії пенсіонерів також отримають доплату до пенсії — у середньому близько 500 гривень. Розмір цієї компенсації залежить від віку пенсіонера: що старший одержувач, то вища сума виплати:

після 70 років вона становить 300 гривень;

після 75 — близько 456 гривень;

а після 80 — уже 570 гривень.

Важливо, що отримати доплату можуть тільки ті, у кого пенсія менша за 10 340 гривень.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.