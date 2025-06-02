Украинцы могут получить доплату к пенсии: кому заплатят больше на 590 грн

Украинские пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 590 гривен сверх основной пенсии.

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Об этом говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Однако эта надбавка предусмотрена не для всех, а только для определенных групп. В частности, на доплату в 590 гривен могут рассчитывать участники боевых действий и некоторые члены их семей.

Чтобы оформить такую доплату, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины по месту регистрации, подать соответствующее заявление и предоставить документы, подтверждающие наличие права на льготу.

Размер доплаты составляет 25% от установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. В 2025 году этот показатель составляет 2 361 гривну, соответственно, ежемесячная доплата для льготных категорий пенсионеров составляет 590,25 гривны.

Кроме того, в июне другие категории пенсионеров также получат доплату к пенсии — в среднем около 500 гривен. Размер этой компенсации зависит от возраста пенсионера: чем старше получатель, тем выше сумма выплаты:

после 70 лет она составляет 300 гривен;

после 75 – около 456 гривен;

а после 80 – уже 570 гривен.

Важно, что получить доплату могут только те, у кого пенсия меньше 10 340 гривен.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.