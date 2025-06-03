Комуналка може подорожчати втричі: кого це торкнеться

Частина українців зіткнеться з необхідністю платити за комунальні послуги втричі більше.

Related video

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі виданню "24 Канал".

Експерт підкреслює, що пересічному українцю практично неможливо самостійно перевірити правильність нарахувань за комунальні послуги, тому важливо бути максимально уважним. Для власного захисту рекомендується фіксувати всі звернення до комунальних служб, а також зберігати квитанції та підтвердження оплати.

Також необхідно своєчасно передавати показання лічильників і регулярно проводити їхню перевірку.

Романенко також наголошує: оплачувати потрібно лише ті комунальні послуги, які справді були надані. Якщо, наприклад, у будинку холодно або виникли інші проблеми з обслуговуванням, слід викликати фахівців, зафіксувати проблему письмово та надіслати скаргу постачальнику послуг.

Якщо на запит не надходить відповіді, необхідно зафіксувати офіційну відмову у розв'язанні проблеми і подавати справу до суду. У разі несправності лічильника або відсутності даних постачальники мають право виставити рахунок, ґрунтуючись на середньому споживанні, яке найчастіше вдвічі-втричі перевищує реальний обсяг використання.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.