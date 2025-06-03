Коммуналка может подорожать втрое: кого это коснется

Часть украинцев столкнется с необходимостью платить за коммунальные услуги в три раза больше.

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Об этом сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии изданию "24 Канал".

Эксперт подчеркивает, что обычному украинцу практически невозможно самостоятельно проверить правильность начислений за коммунальные услуги, поэтому важно быть максимально внимательным. Для собственной защиты рекомендуется фиксировать все обращения в коммунальные службы, а также сохранять квитанции и подтверждения оплаты.

Также необходимо своевременно передавать показания счетчиков и регулярно проводить их проверку.

Романенко также подчеркивает: оплачивать нужно только те коммунальные услуги, которые действительно были оказаны. Если, например, в доме холодно или возникли другие проблемы с обслуживанием, следует вызвать специалистов, зафиксировать проблему в письменном виде и направить жалобу поставщику услуг.

Если на запрос не поступает ответа, необходимо зафиксировать официальный отказ в решении проблемы и подавать дело в суд. При неисправности счетчика или отсутствии данных поставщики имеют право выставить счет, основываясь на среднем потреблении, которое зачастую в два-три раза превышает реальный объем использования.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.