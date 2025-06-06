Пенсії українцям піднімуть: хто отримає на 2 тис. грн більше

У 2026 році в Україні максимальна пенсія може збільшитися на 2030 гривень — з 23 610 до 25 640 гривень. Також планується традиційна індексація виплат: мінімальна пенсія зросте з 2361 до 2564 гривень, а для громадян від 65 років із необхідним трудовим стажем гарантована сума становитиме 3475,2 гривні замість нинішніх 3200.

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Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

У 2026 році, згідно з проєктом Бюджетної декларації, запланована індексація пенсій. Її розмір визначатиметься рівнем інфляції за 2025 рік і динамікою зростання заробітних плат. Крім цього, очікуються такі зміни:

підвищення мінімальної пенсії з 2361 грн до 2564 грн (+203 грн);

зростання максимальної пенсії (крім суддів) з 23 610 грн до 25 640 грн;

можливість підвищення пенсій для осіб з особливими правами (прокурори тощо) на 2030 грн.

Також збільшиться гарантована пенсія для українців, які досягли 65-річного віку і мають необхідний страховий стаж — щонайменше 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Таким громадянам виплачується не менше 40% від мінімальної заробітної плати:

у 2025 році — 3200 грн;

у 2026 році — 3475,2 грн.

Таке підвищення пов'язане з планами уряду збільшити мінімальну заробітну плату до 8688 гривень. Однак ні індексація, ні додаткові виплати не вирішують глибоких, системних проблем пенсійної системи України. Без всеосяжної реформи вона продовжить залишатися чинником соціальної нерівності. Справжня реформа має включати не лише перегляд принципів розрахунку пенсій, а й чітко визначені джерела фінансування таких змін.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.