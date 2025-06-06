Пенсии украинцам поднимут: кто получит на 2 тыс. грн больше

В 2026 году в Украине максимальная пенсия может увеличиться на 2030 гривен — с 23 610 до 25 640 гривен. Также планируется традиционная индексация выплат: минимальная пенсия вырастет с 2361 до 2564 гривен, а для граждан от 65 лет с необходимым трудовым стажем гарантированная сумма составит 3475,2 гривны вместо нынешних 3200.

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Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

В 2026 году, согласно проекту Бюджетной декларации, запланирована индексация пенсий. Её размер будет определяться уровнем инфляции за 2025 год и динамикой роста заработных плат. Помимо этого, ожидаются следующие изменения:

повышение минимальной пенсии с 2361 грн до 2564 грн (+203 грн);

рост максимальной пенсии (кроме судей) с 23 610 грн до 25 640 грн;

возможность повышения пенсий для лиц с особыми правами (прокуроры и т.д.) на 2030 грн.

Также увеличится гарантированная пенсия для украинцев, достигших 65-летнего возраста и имеющих необходимый страховой стаж — не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. Таким гражданам выплачивается не менее 40% от минимальной заработной платы:

в 2025 году – 3200 грн;

в 2026 году – 3475,2 грн.

Такое повышение связано с планами правительства увеличить минимальную заработную плату до 8688 гривен. Однако ни индексация, ни дополнительные выплаты не решают глубоких, системных проблем пенсионной системы Украины. Без всеобъемлющей реформы она продолжит оставаться фактором социального неравенства. Настоящая реформа должна включать не только пересмотр принципов расчета пенсий, но и четко определённые источники финансирования таких изменений.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.