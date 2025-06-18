Деякі українці можуть платити за комуналку тільки половину вартості: хто в списку
Насамперед це стосується родичів військових, які за цією знижкою можуть звертатися до Пенсійного фонду, до ЦНАПу або онлайн із відповідними документами.
Пільга в розмірі 50% діє як на оплату комунальних послуг, так і на орендну плату. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.
При цьому на таку підтримку можуть розраховувати сім'ї захисників, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти. Також до переліку пільговиків входять сім'ї, які виховують трьох і більше дітей.
Водночас поширюється пільга на таких членів сім'ї:
- чоловік або дружина захисника,
- батьки загиблого військовослужбовця,
- один із подружжя загиблого,
- неповнолітні діти,
- повнолітні діти з інвалідністю з дитинства,
- інші утриманці, які мають право на державні виплати у зв'язку з втратою годувальника.
Для того, щоб оформити пільгу в 50% треба підготувати такий список документів:
- заява на отримання пільги,
- свідоцтво про смерть або зникнення безвісти військовослужбовця,
- свідоцтво про шлюб або народження, паспорт та ідентифікаційний код, тобто те, що підтверджує родинні стосунки,
- заяву про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).
У наданні пільги можуть відмовити, якщо середній щомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців на одну особу перевищує встановлений державою поріг для отримання соціальної допомоги.
Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.
Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.