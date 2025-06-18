Деякі українці можуть платити за комуналку тільки половину вартості: хто в списку

Насамперед це стосується родичів військових, які за цією знижкою можуть звертатися до Пенсійного фонду, до ЦНАПу або онлайн із відповідними документами.

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Пільга в розмірі 50% діє як на оплату комунальних послуг, так і на орендну плату. Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

При цьому на таку підтримку можуть розраховувати сім'ї захисників, які загинули, померли або вважаються зниклими безвісти. Також до переліку пільговиків входять сім'ї, які виховують трьох і більше дітей.

Водночас поширюється пільга на таких членів сім'ї:

чоловік або дружина захисника,

батьки загиблого військовослужбовця,

один із подружжя загиблого,

неповнолітні діти,

повнолітні діти з інвалідністю з дитинства,

інші утриманці, які мають право на державні виплати у зв'язку з втратою годувальника.

Для того, щоб оформити пільгу в 50% треба підготувати такий список документів:

заява на отримання пільги,

свідоцтво про смерть або зникнення безвісти військовослужбовця,

свідоцтво про шлюб або народження, паспорт та ідентифікаційний код, тобто те, що підтверджує родинні стосунки,

заяву про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП).

У наданні пільги можуть відмовити, якщо середній щомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців на одну особу перевищує встановлений державою поріг для отримання соціальної допомоги.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.