Некоторые украинцы могут платить за коммуналку только половину стоимости: кто в списке
В первую очередь, это касается родственников военных, которые за этой скидкой могут обращаться в Пенсионный фонд, в ЦНАП или онлайн с соответствующими документами.
Льгота в размере 50% действует как на оплату коммунальных услуг, так и на арендную плату. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.
При этом на такую поддержку могут рассчитывать семьи защитников, которые погибли, умерли или числятся пропавшими без вести. Также в перечень льготников входят семьи, воспитывающие троих и более детей.
В то же время распространяется льгота на таких членов семьи:
- муж или жена защитника,
- родители погибшего военнослужащего,
- один из супругов погибшего,
- несовершеннолетние дети,
- совершеннолетние дети с инвалидностью с детства,
- другие иждивенцы, которые имеют право на государственные выплаты в связи с потерей кормильца.
Для того, чтобы оформить льготу в 50% надо подготовить такой список документов:
- заявление на получение льготы,
- свидетельство о смерти или пропаже без вести военнослужащего,
- свидетельство о браке или рождении, паспорт и идентификационный код, то есть то, что подтверждает родственные отношения,
- заявление о включении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).
В предоставлении льготы могут отказать, если средний ежемесячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека превышает установленный государством порог для получения социальной помощи.
Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.
Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.