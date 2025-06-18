Некоторые украинцы могут платить за коммуналку только половину стоимости: кто в списке

В первую очередь, это касается родственников военных, которые за этой скидкой могут обращаться в Пенсионный фонд, в ЦНАП или онлайн с соответствующими документами.

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Льгота в размере 50% действует как на оплату коммунальных услуг, так и на арендную плату. Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов.

При этом на такую поддержку могут рассчитывать семьи защитников, которые погибли, умерли или числятся пропавшими без вести. Также в перечень льготников входят семьи, воспитывающие троих и более детей.

В то же время распространяется льгота на таких членов семьи:

муж или жена защитника,

родители погибшего военнослужащего,

один из супругов погибшего,

несовершеннолетние дети,

совершеннолетние дети с инвалидностью с детства,

другие иждивенцы, которые имеют право на государственные выплаты в связи с потерей кормильца.

Для того, чтобы оформить льготу в 50% надо подготовить такой список документов:

заявление на получение льготы,

свидетельство о смерти или пропаже без вести военнослужащего,

свидетельство о браке или рождении, паспорт и идентификационный код, то есть то, что подтверждает родственные отношения,

заявление о включении в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (ЕГАРП).

В предоставлении льготы могут отказать, если средний ежемесячный доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека превышает установленный государством порог для получения социальной помощи.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.