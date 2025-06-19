Додаткові 700 грн на комуналку: хто і як може отримати фінансову допомогу

Деякі громадяни України отримують додаткову фінансову допомогу для оплати житлово-комунальних послуг. При цьому такі виплати не впливають на право отримання субсидії.

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Жителям Дніпра доступна спеціальна програма підтримки, яка надає додаткову фінансову допомогу на оплату комунальних послуг. Про це повідомляє Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради.

Заявку на отримання допомоги для оплати комуналки можуть подати сім'ї, у складі яких є:

діти з інвалідністю;

особи з інвалідністю I групи, які мають психічні розлади, вади зору або опорно-рухового апарату, інвалідність з дитинства;

особи з інвалідністю II групи з дитинства.

Розмір грошової допомоги для жителів Дніпра варіюється залежно від пори року. У теплий період — з квітня по жовтень — виплачується по 500 гривень на місяць на кожну людину з інвалідністю. У холодний сезон — з листопада по березень — сума становить 700 гривень щомісяця.

Для отримання такої підтримки на оплату комунальних послуг необхідно звернутися до територіального управління соціального захисту населення. При цьому потрібно надати такі документи:

заяву на призначення грошової допомоги для оплати ЖКП;

копію паспорта особи з інвалідністю, яка проживає в сім'ї, або копію свідоцтва про народження для дитини з інвалідністю;

оригінал довідки про склад сім'ї або осіб, зареєстрованих у квартирі або будинку (якщо інформації про домоволодіння немає в Електронній картотеці обліку зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб);

довідку МСЕК, лікарсько-консультативної комісії або виписку з рішення експертної команди щодо оцінки повсякденного функціонування особи;

рахунки з оплати житлово-комунальних послуг.

Одержувачі адресної допомоги в Дніпрі мають щороку оновлювати документи для отримання додаткових коштів на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.