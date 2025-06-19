Дополнительные 700 грн на коммуналку: кто и как может получить финансовую помощь

Некоторые граждане Украины получают дополнительную финансовую помощь для оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом такие выплаты не влияют на право получения субсидии.

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Жителям Днепра доступна специальная программа поддержки, которая предоставляет дополнительную финансовую помощь на оплату коммунальных услуг. Об этом сообщает Департамент социальной политики Днепровского городского совета.

Заявку на получение помощи для оплаты коммуналки могут подать семьи, в составе которых есть:

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью I группы, которые имеют психические расстройства, недостатки зрения или опорно-двигательного аппарата, инвалидность с детства;

лица с инвалидностью II группы с детства.

Размер денежной помощи для жителей Днепра варьируется в зависимости от времени года. В тёплый период — с апреля по октябрь — выплачивается по 500 гривен в месяц на каждого человека с инвалидностью. В холодный сезон — с ноября по март — сумма составляет 700 гривен ежемесячно.

Для получения такой поддержки на оплату коммунальных услуг необходимо обратиться в территориальное управление социальной защиты населения. При этом потребуется предоставить следующие документы:

заявление на назначение денежной помощи для оплаты ЖКУ;

копию паспорта лица с инвалидностью, проживающего в семье, или копию свидетельства о рождении для ребенка с инвалидностью;

оригинал справки о составе семьи или лиц, зарегистрированных в квартире или доме (если информации о домовладении нет в Электронной картотеке учета зарегистрированных в жилом помещении / доме лиц);

справку МСЭК, врачебно-консультативной комиссии или выписку из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;

счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Получатели адресной помощи в Днепре должны ежегодно обновлять документы для получения дополнительных средств на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.