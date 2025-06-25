Мінімальна пенсія в Україні: чи зміниться розмір виплат із липня

Для багатьох українських пенсіонерів з невисокими виплатами навіть невелике підвищення пенсії відіграє важливу роль. Тому дуже важливо, щоб вони розуміли, як формуються мінімальні суми виплат і які зміни можуть очікувати в майбутньому.

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Останнє підвищення пенсій в Україні відбулося 1 березня 2025 року. У той момент було проведено щорічну індексацію, покликану компенсувати вплив інфляції на купівельну спроможність пенсіонерів. Про це йдеться в матеріалі видання "ТСН".

Нині діють такі мінімальні пенсійні виплати для різних категорій громадян:

3 758 гривень — ця сума встановлена для пенсіонерів, які досягли 65 років, при цьому не працюють і мають повний страховий стаж. Для жінок цей стаж становить 30 років, для чоловіків — 35 років.

Таку саму суму, 3 758 гривень, отримують пенсіонери, яким виповнилося 80 років, за наявності необхідного страхового стажу: 20 років для жінок і 25 років — для чоловіків.

3 613 гривень визначено для пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають відповідний страховий стаж: 30 років для жінок і 35 років — для чоловіків.

3 323 гривні становить мінімальна виплата для пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 30 років (для жінок) або 35 років (для чоловіків). Ця сума також стосується осіб з інвалідністю I групи незалежно від віку та тривалості страхового стажу.

3 038 гривень — це розмір мінімальної пенсії для інших категорій пенсіонерів, які не працюють, незалежно від їхнього віку та закону, згідно з яким було призначено пенсію.

Важливо звернути увагу на ситуацію з пенсіонерами, які працюють. За словами пенсійного експерта Сергія Коробкіна, для цієї категорії громадян існує окреме обмеження на мінімальну пенсійну виплату.

"Найменша пенсійна виплата, зокрема для тих, хто продовжує працювати, не може бути нижчою за 2 361 гривню. Ця сума відповідає розміру прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність", — пояснює експерт.

На жаль, як зазначає Коробкін, прожитковий мінімум з початку 2024 року не змінювався. У державному бюджеті України на 2025 рік також не заплановано його підвищення. Це означає, що пенсіонери, які працюють, отримуватимуть пенсію, не нижчу за встановлену суму, але її зростання в найближчому майбутньому не передбачено.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

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