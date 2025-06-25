Минимальная пенсия в Украине: изменится ли размер выплат с июля

Для многих украинских пенсионеров с невысокими выплатами даже небольшое повышение пенсии играет важную роль. Поэтому очень важно, чтобы они понимали, как формируются минимальные суммы выплат и какие изменения могут ожидать в будущем.

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Последнее повышение пенсий в Украине произошло 1 марта 2025 года. В тот момент была проведена ежегодная индексация, призванная компенсировать влияние инфляции на покупательную способность пенсионеров. Об этом говорится в материале издания "ТСН".

В настоящее время действуют такие минимальные пенсионные выплаты для разных категорий граждан:

3 758 гривен — эта сумма установлена для пенсионеров, достигших 65 лет, при этом не работающих и имеющих полный страховой стаж. Для женщин этот стаж составляет 30 лет, для мужчин — 35 лет.

Такую же сумму, 3 758 гривен, получают пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, при наличии необходимого страхового стажа: 20 лет для женщин и 25 лет — для мужчин.

3 613 гривен определено для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, имеющих соответствующий страховой стаж: 30 лет для женщин и 35 лет — для мужчин.

3 323 гривны составляет минимальная выплата для пенсионеров в возрасте до 70 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (для женщин) или 35 лет (для мужчин). Эта сумма также касается лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности страхового стажа.

3 038 гривен — это размер минимальной пенсии для других категорий пенсионеров, которые не работают, независимо от их возраста и закона, согласно которому была назначена пенсия.

Важно обратить внимание на ситуацию с работающими пенсионерами. По словам пенсионного эксперта Сергея Коробкина, для этой категории граждан существует отдельное ограничение на минимальную пенсионную выплату.

"Наименьшая пенсионная выплата, в том числе для тех, кто продолжает работать, не может быть ниже 2 361 гривны. Эта сумма соответствует размеру прожиточного минимума, установленного для лиц, лишившихся трудоспособности", — объясняет эксперт.

К сожалению, как отмечает Коробкин, прожиточный минимум с начала 2024 года не менялся. В государственном бюджете Украины на 2025 год также не запланировано его повышение. Это значит, что работающие пенсионеры будут получать пенсию не ниже установленной суммы, но ее рост в ближайшем будущем не предусмотрен.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.