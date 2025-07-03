Спецпенсії в Україні можуть скасувати: кого стосується нововведення

В Україні спецпенсії отримують судді, прокурори та чиновники. Під час пенсійної реформи планують їх скасувати.

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Спеціальні виплати отримують лише невелика група українців. Про це повідомляє нардеп Данило Гетманцев.

Планується, що спецпенсії можуть скасувати для:

колишніх і чинних суддів;

колишніх і чинних прокурорів;

колишніх і чинних співробітників силових структур.

"Кланові" спецпенсії в сотні тисяч гривень, які обурюють людей, — це офіційне, публічне і зухвале визнання винятковості окремих каст — суддів, силовиків, держслужбовців. За мінімальної пенсії 2 361 гривні, коли більше половини українських пенсіонерів отримують менше ніж 5 000 гривень, спецпенсії по 100 тисяч і більше — кричуща несправедливість", — каже Гетманцев.

Верховна Рада зараз готується до скасування спецпенсій. Законопроєкт уже розглянули в профільному комітеті та рекомендували до другого читання. Текст остаточної редакції поки не опубліковано.

Однак оновлена версія передбачає запровадження нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років та по інвалідності для працівників прокуратури, зокрема:

надання права на пенсію за вислугу років прокурорам за наявності вислуги років не менш як 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менш як 15 років, після досягнення віку 65 років особами, які народилися після 1 січня 1986 року;

призначення і виплата пенсій за вислугу років прокурорам тільки після звільнення особи з органів прокуратури;

призначення пенсій по інвалідності прокурорам на умовах і в порядку, визначених Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

щорічне з 1 березня проведення перерахунку пенсій із застосуванням коефіцієнта збільшення, який визначається відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.