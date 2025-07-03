Спецпенсии в Украине могут отменить: кого касается нововведение

В Украине спецпенсии получают судьи, прокуроры и чиновники. В ходе пенсионной реформы планируют их отменить.

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Специальные выплаты получают лишь небольшая группа украинцев. Об этом сообщает нардеп Данило Гетманцев.

Планируется, что спецпенсии могут отменить для:

бывших и действующих судей;

бывших и действующих прокуроров;

бывших и действующих сотрудников силовых структур.

"Клановые" спецпенсии в сотни тысяч гривен, которые возмущают людей – это официальное, публичное и дерзкое признание исключительности отдельных каст – судей, силовиков, госслужащих. При минимальной пенсии 2 361 гривен, когда больше половины украинских пенсионеров получают меньше 5 000 гривен, спецпенсии по 100 тысяч и более – вопиющая несправедливость", – говорит Гетманцев.

Верховная Рада сейчас готовится к отмене спецпенсий. Законопроект уже рассмотрели в профильном комитете и рекомендовали к второму чтению. Текст окончательной редакции пока не опубликован.

Однако обновленная версия предполагает введение новых условий пенсионного обеспечения за выслугу лет и по инвалидности для работников прокуратуры, в частности:

предоставление права на пенсию за выслугу лет прокурорам при наличии выслуги лет не менее 25 лет, в том числе стажа работы на должностях прокуроров не менее 15 лет, по достижении возраста 65 лет лицами, родившимися после 1 января 1986 года;

назначение и выплата пенсий за выслугу лет прокурорам только после увольнения лица из органов прокуратуры;

назначение пенсий по инвалидности прокурорам на условиях и в порядке, определенных Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании";

ежегодное с 1 марта проведение перерасчета пенсий с применением коэффициента увеличения, который определяется в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.