Яку нарахують пенсію, якщо є 18 років стажу: як порахувати

Розмір пенсії в Україні формується з урахуванням кількох ключових факторів. Один із головних — це страховий стаж, накопичений людиною до виходу на пенсію.

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У 2025 році українці з 18 роками страхового стажу зможуть вийти на пенсію за віком лише після досягнення 65 років. Для оформлення пенсії в 60 або 63 роки такого стажу недостатньо — законодавство передбачає вищі вимоги. Про це повідомляє ПФУ.

Щоб розрахувати пенсію зі стажем 18 років, необхідно також взяти до уваги заробітну плату пенсіонера. Порахуємо виплати за мінімальної та середньої зарплати у 2025 році:

мінімальна зарплата — 8 000 гривень;

середня зарплата за I квартал — 23 460 гривень.

За мінімальної заробітної плати та 18 років страхового стажу пенсіонер, який досяг 65-річного віку, може розраховувати на пенсію приблизно в 1 767 гривень. Однак, згідно з постановою уряду, мінімальний розмір пенсії для таких громадян встановлено на рівні 3 038 гривень. Це означає, що якщо розрахована виплата нижча за цю суму, її буде автоматично підвищено до встановленого мінімуму.

Більшу пенсію нарахують людині, яка отримувала зарплату 23 460 гривень і має 18 років стажу в 65 років. Виплати становитимуть приблизно 5 181 гривню.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей з інвалідністю, які працюють, — 2 093 грн.

Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.