Какую начислят пенсию, если есть 18 лет стажа: как посчитать

Размер пенсии в Украине формируется с учетом нескольких ключевых факторов. Один из главных — это страховой стаж, накопленный человеком до выхода на пенсию.

Related video

В 2025 году украинцы с 18 годами страхового стажа смогут выйти на пенсию по возрасту лишь по достижении 65 лет. Для оформления пенсии в 60 или 63 года такого стажа недостаточно — законодательство предусматривает более высокие требования. Об этом сообщает ПФУ.

Чтобы рассчитать пенсию со стажем 18 лет, необходимо также принять во внимание заработную плату пенсионера. Посчитаем выплаты при минимальной и средней зарплате в 2025 году:

минимальная зарплата – 8 000 гривен;

средняя зарплата за I квартал – 23 460 гривен.

При минимальной заработной плате и 18 годах страхового стажа пенсионер, достигший 65-летнего возраста, может рассчитывать на пенсию примерно в 1 767 гривен. Однако, согласно постановлению правительства, минимальный размер пенсии для таких граждан установлен на уровне 3 038 гривен. Это означает, что если рассчитанная выплата ниже этой суммы, она будет автоматически повышена до установленного минимума.

Большую пенсию начислят человеку, который получал зарплату 23 460 гривен и имеет 18 лет стажа в 65 лет. Выплаты составят примерно 5 181 гривну.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.

Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.