Пенсії в Україні перерахують: хто отримуватиме на 570 грн більше

У 2025 році в Україні підвищення пенсій торкнеться лише тих, хто досяг встановленого вікового порогу.

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Йдеться про доплати за вік, на які може претендувати більшість пенсіонерів. Граничний розмір такої надбавки становить 570 гривень. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

"Нарахування доплати починається не з початку календарного місяця, а з наступного дня після дня народження. Тому першу виплату буде здійснено пропорційно кількості днів. Особа, якій уже було призначено доплату до пенсії (наприклад, 456 грн як особі, яка досягла 75 років), після досягнення 80-річного віку отримає додатково 114 грн — тобто розмір доплати зросте до 570 грн", — пояснюють у ПФУ.

Українські пенсіонери, старші за 70 років, мають право на щомісячні компенсаційні виплати, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір цих виплат залежить від віку і становить:

до 570 грн — людям, старшим за 80 років;

до 456 грн — людям віком від 75-80 років;

до 300 грн — людям віком від 70-75 років.

Зазначимо, пенсії в Україні отримують 10 млн 331 тис. осіб. Із них пенсію за віком отримує майже 7,5 млн українців, решта — спецпенсіонери, одержувачі пенсії по інвалідності, у разі втрати годувальника тощо. Найвищі пенсії (за законом — довічне грошове утримання) отримують судді. У середньому вони можуть розраховувати на виплату в розмірі понад 108 тис. грн.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.