Пенсии в Украине пересчитают: кто будет получать на 570 грн больше

В 2025 году в Украине повышение пенсий коснётся лишь тех, кто достиг установленного возрастного порога.

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Речь идет о доплатах за возраст, на которые может претендовать большинство пенсионеров. Предельный размер такой надбавки составляет 570 гривен. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), по достижении 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн – то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", — объясняют в ПФУ.

Украинские пенсионеры старше 70 лет имеют право на ежемесячные компенсационные выплаты, если их пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер этих выплат зависит от возраста и составляет:

до 570 грн – людям старше 80 лет;

до 456 грн – людям в возрасте от 75-80 лет;

до 300 грн – людям в возрасте от 70-75 лет.

Отметим, пенсии в Украине получают 10 млн 331 тыс. человек. Из них пенсию по возрасту получает почти 7,5 млн украинцев, остальные – спецпенсионеры, получатели пенсии по инвалидности, в случае потери кормильца и т. п. Самые высокие пенсии (по закону – пожизненное денежное содержание) получают судьи. В среднем они могут рассчитывать на выплату в размере более 108 тыс. грн.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.