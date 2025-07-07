Тариф на світло в Україні: стало відомо, чи доведеться платити більше цього літа

Чинні тарифи на електроенергію для населення залишаться без змін щонайменше до 31 жовтня 2025 року — відповідне рішення про продовження фіксованого тарифу ухвалив Кабінет міністрів.

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Таким чином, протягом усього літа та протягом перших двох осінніх місяців українці продовжать оплачувати електроенергію за фіксованою ставкою — 4,32 грн за 1 кВт*год. Про це йдеться в постанові Кабміну № 480 від 29.04.2025.

"У пункті 2 постанови цифри і слова "30 квітня 2025 року" замінити цифрами і словами "31 жовтня 2025 року", — ідеться в доповненні до документа.

Таким чином, у разі щомісячного споживання до 190 кВтг — що відповідає соціальній нормі (70 кВтг на першого члена сім'ї та додатково по 30 кВт*год на кожного наступного в будинках із газовими плитами та централізованим гарячим водопостачанням) — сума до сплати становитиме 820,8 грн.

Водночас в інформаційному полі періодично з'являються чутки про можливе підвищення тарифів на електроенергію. Однак наразі жоден із подібних сценаріїв не розглядається на серйозному рівні. Отже, в осяжному майбутньому українцям, найімовірніше, не варто очікувати зростання цін на світло.

Фокус докладно писав про меморандум МВФ і розбирався, про що там ідеться.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.