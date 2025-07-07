Тариф на свет в Украине: стало известно, придется ли платить больше этим летом

Действующие тарифы на электроэнергию для населения останутся без изменений как минимум до 31 октября 2025 года — соответствующее решение о продлении фиксированного тарифа принял Кабинет министров.

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Таким образом, на протяжении всего лета и в течение перших двох осенних месяцев украинцы продолжат оплачивать электроэнергию по фиксированной ставке — 4,32 грн за 1 кВт*ч. Об этом говорится в постановлении Кабмина № 480 от 29.04.2025.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "30 апреля 2025 года" заменить цифрами и словами "31 октября 2025 года", – говорится в дополнении к документу.

Таким образом, при ежемесячном потреблении до 190 кВтч — что соответствует социальной норме (70 кВтч на первого члена семьи и дополнительно по 30 кВт*ч на каждого следующего в домах с газовыми плитами и централизованным горячим водоснабжением) — сумма к оплате составит 820,8 грн.

В то же время в информационном поле периодически появляются слухи о возможном повышении тарифов на электроэнергию. Однако на данный момент ни один из подобных сценариев не рассматривается на серьезном уровне. Следовательно, в обозримом будущем украинцам, скорее всего, не стоит ожидать роста цен на свет.

Фокус подробно писал о меморандуме МВФ и разбирался, о чем там идет речь.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.