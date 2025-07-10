Понад 390 тисяч гривень: хто отримує найвищі пенсії в Україні

Найвищу пенсію в Україні отримують судді — найбільша виплата сягає понад 390 тисяч гривень. Слідом за ними в "топі" найбільших спеціальних пенсій ідуть прокурори — найвища виплата сягає майже 220 тисяч гривень на місяць.

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Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев надіслав запит до Пенсійного фонду про найбільші українські пенсії серед різних категорій спецпенсіонерів. Отримані дані станом на 1 січня 2025 року він опублікував у своєму Telegram-каналі 10 липня.

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"Цифри шокують. Насамперед тому, що їх ніяк не можна порівняти з пенсіями батьків і родичів більшості українців, тими пенсіями, про які ви мені пишете", — написав депутат.

Судді мають найвищі середні пенсії в Україні Фото: Telegram / Данило Гетманцев

Найвища пенсія в Україні: скільки отримують судді

Гетманцев попросив Пенсійний фонд показати по 20 найвищих пенсій в Україні серед спецпенсіонерів. З'ясувалося, що умовний топ 20 суддів з найбільшими спецпенсіями останнє місце посідає виплата у розмірі майже 320 тисяч гривень, а найбільша пенсія перевищує 390 тисяч.

Найвища спеціальна пенсія судді в Україні сягає 390 184 грн Фото: Telegram / Данило Гетманцев

Найвищі пенсії в Україні: топ серед прокурорів

Трохи менші виплати мають спецпенсіонери-прокурори. За отриманими Гетманцевим даними, найбільша прокурорська пенсія становить майже 220 тисяч гривень на місяць, а найнижча з топу 20 — 119 тисяч.

Топ найвищих спецпенсій прокурорів в Україні Фото: Telegram / Данило Гетманцев

Найбільші пенсії в Україні серед депутатів

Серед народних депутатів, за словами Данила Гетманцева, близький за розміром виплат до суддів і прокурорів лише один парламентар зі спеціальною пенсією у 245,9 гривень, а решта в топі 20 отримують від 21,8 до 59,8 тисяч на місяць.

Найвища спецпенсія народного депутата сягає 245 990 грн Фото: Telegram / Данило Гетманцев

При цьому мінімальна пенсія шахтаря в Україні наразі становить 29 тисяч гривень, додав Данило Гетманцев. Він також зазначив, що найвища пенсія в Україні в 165 разів більша за найнижчу.

Нагадаємо, 3 липня нардеп Данило Гетманцев повідомляв, що "кланові" спецпенсії в Україні можуть скасувати. Зміни можуть торкнутися суддів, прокурорів і співробітників силових структур. За його словами, законопроєкт уже розглянули в профільному комітеті та рекомендували до другого читання.

ЗМІ 20 червня порівняли пенсії в Україні та країнах Європи. В Україні вона становить 6 341 гривню на місяць, тоді як у європейських країнах пенсіонерам в середньому виплачують щомісячно близько 1 345 євро (приблизно 64 372 гривні).