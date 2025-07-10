Более 390 тысяч гривен: кто получает самые высокие пенсии в Украине
Самую высокую пенсию в Украине получают судьи — самая большая выплата достигает более 390 тысяч гривен. Вслед за ними в "топе" крупнейших специальных пенсий идут прокуроры — самая высокая выплата достигает почти 220 тысяч гривен в месяц.
Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев направил запрос в Пенсионный фонд о самых больших украинских пенсиях среди различных категорий спецпенсионеров. Полученные данные по состоянию на 1 января 2025 года он опубликовал в своем Telegram-канале 10 июля.Важно
"Цифры шокируют. Прежде всего потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете", — написал депутат.
Самая высокая пенсия в Украине: сколько получают судьи
Гетманцев попросил Пенсионный фонд показать по 20 самых высоких пенсий в Украине среди спецпенсионеров. Выяснилось, что условный топ 20 судей с наибольшими спецпенсиями последнее место занимает выплата в размере почти 320 тысяч гривен, а самая большая пенсия превышает 390 тысяч.
Самые высокие пенсии в Украине: топ среди прокуроров
Немного меньшие выплаты имеют спецпенсионеры-прокуроры. По полученным Гетманцевым данным, самая большая прокурорская пенсия составляет почти 220 тысяч гривен в месяц, а самая низкая из топа 20 — 119 тысяч.
Самые большие пенсии в Украине среди депутатов
Среди народных депутатов, по словам Даниила Гетманцева, близок по размеру выплат к судьям и прокурорам лишь один парламентарий со специальной пенсией в 245,9 гривен, а остальные в топе 20 получают от 21,8 до 59,8 тысяч в месяц.
При этом минимальная пенсия шахтера в Украине сейчас составляет 29 тысяч гривен, добавил Даниил Гетманцев. Он также отметил, что самая высокая пенсия в Украине в 165 раз больше самой низкой.
Напомним, 3 июля нардеп Даниил Гетманцев сообщал, что "клановые" спецпенсии в Украине могут отменить. Изменения могут коснуться судей, прокуроров и сотрудников силовых структур. По его словам, законопроект уже рассмотрели в профильном комитете и рекомендовали ко второму чтению.
СМИ 20 июня сравнили пенсии в Украине и странах Европы. В Украине она составляет 6 341 гривну в месяц, тогда как в европейских странах пенсионерам в среднем выплачивают ежемесячно около 1 345 евро (примерно 64 372 гривны).