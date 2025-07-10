Более 390 тысяч гривен: кто получает самые высокие пенсии в Украине

Самую высокую пенсию в Украине получают судьи — самая большая выплата достигает более 390 тысяч гривен. Вслед за ними в "топе" крупнейших специальных пенсий идут прокуроры — самая высокая выплата достигает почти 220 тысяч гривен в месяц.

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Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев направил запрос в Пенсионный фонд о самых больших украинских пенсиях среди различных категорий спецпенсионеров. Полученные данные по состоянию на 1 января 2025 года он опубликовал в своем Telegram-канале 10 июля.

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"Цифры шокируют. Прежде всего потому, что их никак нельзя сравнить с пенсиями родителей и родственников большинства украинцев, теми пенсиями, о которых вы мне пишете", — написал депутат.

Судьи имеют самые высокие средние пенсии в Украине Фото: Telegram / Даниил Гетманцев

Самая высокая пенсия в Украине: сколько получают судьи

Гетманцев попросил Пенсионный фонд показать по 20 самых высоких пенсий в Украине среди спецпенсионеров. Выяснилось, что условный топ 20 судей с наибольшими спецпенсиями последнее место занимает выплата в размере почти 320 тысяч гривен, а самая большая пенсия превышает 390 тысяч.

Самая высокая специальная пенсия судьи в Украине достигает 390 184 грн Фото: Telegram / Даниил Гетманцев

Самые высокие пенсии в Украине: топ среди прокуроров

Немного меньшие выплаты имеют спецпенсионеры-прокуроры. По полученным Гетманцевым данным, самая большая прокурорская пенсия составляет почти 220 тысяч гривен в месяц, а самая низкая из топа 20 — 119 тысяч.

Топ самых высоких спецпенсий прокуроров в Украине Фото: Telegram / Даниил Гетманцев

Самые большие пенсии в Украине среди депутатов

Среди народных депутатов, по словам Даниила Гетманцева, близок по размеру выплат к судьям и прокурорам лишь один парламентарий со специальной пенсией в 245,9 гривен, а остальные в топе 20 получают от 21,8 до 59,8 тысяч в месяц.

Самая высокая спецпенсия народного депутата достигает 245 990 грн Фото: Telegram / Даниил Гетманцев

При этом минимальная пенсия шахтера в Украине сейчас составляет 29 тысяч гривен, добавил Даниил Гетманцев. Он также отметил, что самая высокая пенсия в Украине в 165 раз больше самой низкой.

Напомним, 3 июля нардеп Даниил Гетманцев сообщал, что "клановые" спецпенсии в Украине могут отменить. Изменения могут коснуться судей, прокуроров и сотрудников силовых структур. По его словам, законопроект уже рассмотрели в профильном комитете и рекомендовали ко второму чтению.

СМИ 20 июня сравнили пенсии в Украине и странах Европы. В Украине она составляет 6 341 гривну в месяц, тогда как в европейских странах пенсионерам в среднем выплачивают ежемесячно около 1 345 евро (примерно 64 372 гривны).