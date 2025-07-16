Популярна риба зникає з прилавків в Україні: де купити щуку і товстолоба

Популярні види риби зникають з українських ринків і магазинів. Товстолоба і щуку можна знайти лише за високими цінами в деяких супермакетах.

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Головною причиною може бути зниження вилову цих риб через підрив росіянами Каховського водосховища. Таку думку озвучила іхтіолог Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь у спілкуванні з "Телеграфом".

Останнім часом спостерігається різкий спад рибного промислу. Рибалки-любителі не можуть виходити на воду на човнах, оскільки це заборонено.

"Промисловцям зараз теж важко отримувати дозволи через бойові дії та воєнний стан", — зауважила фахівець.

Окрім цього, багато територій, де ловили товстолобика та щуку, зараз недоступні через російську окупацію, мінування або екологічні проблеми. З деяких водойм просто зникла вода.

В українських супермаркетах щуку і товстолоба продають за високими цінами. У деяких мережах магазинів товстолоба продають від 111 до 180 грн за кілограм.

Водночас щуку більш проблематично знайти на полицях супермаркетів. Деякі мережі пропонують рибу майже по 197 грн за кг. Вага одного товстолоба — близько 4 кілограм, а щуки — до 0,7 кілограм.

Чому в Україні популярні товстолоби та щуки?

Товстолоб — це одна з найпопулярніших риб в Україні з сімейства коропових (Cyprinidae). Прісноводна риба родом з річки Амур мешкає практично у всіх українських водоймах.

Товстолобика також вирощують у ставкових господарствах. Товстолобик білий живиться переважно фітопланктоном, а строкатий і їхній гібрид — зоопланктоном.

Дорослий товстолоб може досягати метра в довжину і важити до 40 кг. Він живе у водосховищах з мулистим дном і в невеликих ставках.

Щука — хижа прісноводна риба і типовий мешканець прісних водойм Північної півкулі. В Україні щука живе скрізь, крім водойм Кримського півострова. Ця риба любить озера, водосховища і ставки.

Найбільші популяції щуки можна зустріти на південному заході країни в Дніпрі, Придніпров'ї та Приазов'ї.

Нагадаємо, нещодавно на одеському пляжі виявили небезпечну рибу, схожу на бичка. Морський скорпіон може боляче вжалити отруйними шипами.

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