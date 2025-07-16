Популярная рыба исчезает с прилавков в Украине: где купить щуку и толстолоба

Популярные виды рыбы исчезают с украинских рынков и магазинов. Толстолоба и щуку можно найти лишь по высоким ценам в некоторых супермакетах.

Related video

Главной причиной может быть снижение вылова этих рыб из-за подрыва россиянами Каховского водохранилища. Такое мнение озвучила ихтиолог Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь в общении с "Телеграфом".

В последнее время наблюдается резкий спад рыбного промысла. Рыбаки-любители не могут выходить на воду на лодках, так как это запрещено.

"Промышленникам сейчас тоже трудно получать разрешения из-за боевых действий и военного положения", — заметила специалист.

Кроме этого, многие территории, где ловили толстолобика и щуку сейчас недоступны из-за российской оккупации, минирования или экологических проблем. Из некоторых водоемов просто исчезла вода.

В украинских супермаркетах щуку и толстолоба продают по высоким ценам. В некоторых сетях магазинов толстолоба продают от 111 до 180 грн за килограмм.

В то же время щуку более проблематично найти на полках супермаркетов. Некоторые сети предлагают рыбу почти по 197 грн за кг. Вес одного толстолоба — около 4 килограмм, а щуки — до 0,7 килограмм.

Почему в Украине популярны толстолобы и щуки?

Толстолоб — это одна из самых популярных рыб в Украине из семейства карповых (Cyprinidae). Пресноводная рыба родом из реки Амур живет практически во всех украинских водоемах.

Толстолобика также выращивают в прудовых хозяйствах. Толстолобик белый питается в основном фитопланктоном, а пестрый и их гибрид — зоопланктоном.

Взрослый толстолоб может достигать метра в длину и весить до 40 кг. Он живет в водохранилищах с илистым дном и в небольших прудах.

Щука — хищная пресноводная рыба и типичный обитатель пресных водоемов Северного полушария. В Украине щука живет везде, кроме водоемов Крымского полуострова. Эта рыба любит озера, водохранилища и пруды.

Крупнейшие популяции щуки можно встретить на юго-западе страны в Днепре, Приднепровье и Приазовье.

Напомним, недавно на одесском пляже выявили опасную рыбу, похожую на бычка. Морской скорпион может больно ужалить ядовитыми шипами.

Фокус также писал о пользе сардин, доступных и недорогих рыб. В их составе — высокая концентрация белка, полезных жиров и Омега-3.