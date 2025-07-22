Пенсія в Україні: хто отримає щонайменше 8 тис. грн

У 2025 році в Україні зберігається право на призначення пенсії в разі втрати годувальника для непрацездатних членів сім'ї військовослужбовця, який загинув під час служби.

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Розмір виплат залежить від грошового забезпечення загиблого військового. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Закон №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб" гарантує мінімальні виплати родичам загиблих військових. Згідно з ним, матері та дружини мають право на достроковий вихід на пенсію в 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років. Для батьків і чоловіків така пенсія можлива з 55 років незалежно від тривалості стажу.

Оформити пенсію можуть родичі, які мають право на пільгову пенсію або пенсію по інвалідності. Зокрема, пенсії нараховуються незалежно від віку за умов, передбачених законом №1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

У 2025 році гарантована пенсія для одного з батьків або чоловіка становитиме майже 8 тисяч гривень. Для кожної дитини — 6 тисяч гривень. У відсотковому співвідношенні: родичі отримуватимуть 70% від грошового забезпечення, а в разі двох і більше дітей — по 50%.

Крім того, мінімальний розмір пенсії становитиме два прожиткових мінімуми, а максимальний — десять. Ці норми застосовуються окремо до кожного непрацездатного члена сім'ї незалежно від причини смерті військового.

Пенсія також може бути призначена батькам або подружжю загиблого, які досягли 60 років, навіть без відповідного страхового стажу. У цьому випадку сума становитиме 30% від зарплати годувальника.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.