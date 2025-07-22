Пенсия в Украине: кто получит как минимум 8 тыс. грн

В 2025 году в Украине сохраняется право на назначение пенсии в случае потери кормильца для нетрудоспособных членов семьи военнослужащего, погибшего во время службы.

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Размер выплат зависит от денежного довольствия погибшего военного. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Закон №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" гарантирует минимальные выплаты родственникам погибших военных. Согласно ему, матери и жены имеют право на досрочный уход на пенсию в 50 лет при наличии страхового стажа не менее 20 лет. Для родителей и мужчин такая пенсия возможна с 55 лет независимо от продолжительности стажа.

Оформить пенсию могут родственники, имеющие право на льготную пенсию или пенсию по инвалидности. В частности, пенсии начисляются независимо от возраста в условиях, предусмотренных законом №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

В 2025 году гарантированная пенсия для одного из родителей или супруга будет составлять почти 8 тысяч гривен. Для каждого ребенка – 6 тысяч гривен. В процентном соотношении: родственники будут получать 70% от денежного довольствия, а в случае двух и более детей — по 50%.

Кроме того, минимальный размер пенсии будет составлять два прожиточных минимума, а максимальный — десять. Эти нормы применяются отдельно к каждому нетрудоспособному члену семьи независимо от причины смерти военного.

Пенсия также может быть назначена родителям или супругам погибшего, достигшим 60 лет, даже без соответствующего страхового стажа. В этом случае сумма будет составлять 30% от зарплаты кормильца.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.