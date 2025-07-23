Частина трудового стажу "втрачається": чому українцям недораховують пенсію

Багато українців стикаються з тим, що під час виходу на пенсію у них не враховується частина трудового стажу. Це безпосередньо впливає на розмір майбутніх виплат — підсумкова пенсія може бути значно меншою за очікувану.

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Вимоги до стажу з роками ставали суворішими, а разом із ними змінювався і порядок розрахунку пенсійних виплат. Про це йдеться в матеріалі видання "На пенсії".

Експерт із пенсійного законодавства Сергій Коробкін пояснив, що за старими правилами мінімальна пенсія за віком гарантувалася за наявності 25 років стажу для чоловіків і 20 років — для жінок. Це стосувалося громадян, які вийшли на пенсію до 1 жовтня 2011 року.

Для тих, хто оформляв пенсію пізніше, умови стали більш жорсткими. З 2018 року чоловікам потрібно вже 35 років стажу, а жінкам — 30. Водночас, за словами Коробкіна, зміни не вплинули на тих, хто пішов на пенсію раніше — навпаки, зараз проводиться перегляд справ і нараховуються додаткові надбавки.

Основні причини, чому стаж може не зараховуватися, залежать від періоду його отримання. Якщо він був отриманий до 2004 року, то можливі неточності в трудовій книжці або відсутність підтверджень трудових норм — особливо це стосується роботи в колгоспах. А після 2004 року проблема найчастіше пов'язана з тим, що роботодавець не сплатив єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.