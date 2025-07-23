Часть трудового стажа "теряется": почему украинцам недосчитывают пенсию

Многие украинцы сталкиваются с тем, что при выходе на пенсию у них не учитывается часть трудового стажа. Это напрямую влияет на размер будущих выплат — итоговая пенсия может быть значительно меньше ожидаемой.

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Требования к стажу с годами становились строже, а вместе с ними менялся и порядок расчета пенсионных выплат. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин пояснил, что по старым правилам минимальная пенсия по возрасту гарантировалась при наличии 25 лет стажа для мужчин и 20 лет — для женщин. Это касалось граждан, которые вышли на пенсию до 1 октября 2011 года.

Для тех, кто оформлял пенсию позже, условия стали более жесткими. С 2018 года мужчинам требуется уже 35 лет стажа, а женщинам — 30. При этом, по словам Коробкина, изменения не повлияли на тех, кто ушел на пенсию раньше — напротив, сейчас проводится пересмотр дел и начисляются дополнительные надбавки.

Основные причины, почему стаж может не засчитываться, зависят от периода его получения. Если он был получен до 2004 года, то возможны неточности в трудовой книжке или отсутствие подтверждений трудовых норм — особенно это касается работы в колхозах. А после 2004 года проблема чаще всего связана с тем, что работодатель не уплатил единый социальный взнос (ЕСВ).

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.