В Україні посилили вимоги до одержувачів пенсій і страхових виплат: кого торкнеться

В Україні змінилися правила отримання пенсій і соціальних виплат зі страхування від нещасних випадків на виробництві.

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Певні категорії громадян зобов'язані щороку проходити фізичну ідентифікацію, щоб зберегти право на виплати. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Фізична ідентифікація стосується насамперед громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали за межі країни. Їм необхідно підтвердити свою особу до 31 грудня кожного року. В іншому разі виплати можуть бути припинені. Водночас нові вимоги не поширюються на українців, які отримують пенсії або страховку за міжнародними договорами.

Підтвердити особу можна кількома способами. Насамперед, особисто у відділенні Пенсійного фонду або банку — за умови, що людина перебуває на підконтрольній Україні території. Також доступна онлайн-ідентифікація через портал ПФУ з використанням "Дія.Підпис". Ще один варіант — пройти відеоконференцію зі співробітником ПФУ після попереднього подання заявки.

Для тих, хто перебуває за кордоном, передбачена процедура через українські дипломатичні установи. Їм необхідно отримати довідку про підтвердження факту перебування в живих і надіслати її разом із заявою до ПФУ.

Особливо підкреслюється: виплати не нараховуватимуть тим, хто вже отримує аналогічну допомогу від Російської Федерації.

Зазначимо, в Україні переглянули розмір пенсійних виплат - деякі категорії літніх громадян отримають надбавку. Йдеться насамперед про пенсіонерів віком від 65 років, чиї виплати досі не досягали встановленого мінімального рівня в 3758 гривень.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.