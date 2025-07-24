В Украине ужесточили требования к получателям пенсий и страховых выплат: кого коснется

В Украине изменились правила получения пенсий и социальных выплат по страхованию от несчастных случаев на производстве.

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Определенные категории граждан обязаны ежегодно проходить физическую идентификацию, чтобы сохранить право на выплаты. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Физическая идентификация касается в первую очередь граждан, которые проживают на временно оккупированных территориях или выехали за пределы страны. Им необходимо подтвердить свою личность до 31 декабря каждого года. В противном случае выплаты могут быть приостановлены. При этом новые требования не распространяются на украинцев, получающих пенсии или страховку по международным договорам.

Подтвердить личность можно несколькими способами. Прежде всего, лично в отделении Пенсионного фонда или банке — при условии, что человек находится на подконтрольной Украине территории. Также доступна онлайн-идентификация через портал ПФУ с использованием "Дія.Підпис". Еще один вариант — пройти видеоконференцию с сотрудником ПФУ после предварительной подачи заявки.

Для тех, кто находится за рубежом, предусмотрена процедура через украинские дипломатические учреждения. Им необходимо получить справку о подтверждении факта пребывания в живых и направить ее вместе с заявлением в ПФУ.

Особо подчеркивается: выплаты не будут начисляться тем, кто уже получает аналогичную помощь от Российской Федерации.

Отметим, в Украине пересмотрели размер пенсионных выплат — некоторые категории пожилых граждан получат прибавку. Речь идет прежде всего о пенсионерах в возрасте от 65 лет, чьи выплаты до сих пор не достигали установленного минимального уровня в 3758 гривен.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.