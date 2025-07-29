Вийти на пенсію в 60 років зможуть не всі: яка нова вимога з 2026 року

В Україні триває поетапне підвищення вимог для виходу на пенсію за віком.

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З 2026 року для призначення пенсії буде потрібен більший страховий стаж. Про це повідомили в Пенсійному фонді.

На сьогоднішній день пенсійний вік і вимоги до стажу такі:

У 60 років — за наявності не менше 32 років стажу.

У 63 роки — якщо є від 22 років стажу.

У 65 років — мінімум 15 років стажу.

Однак відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", вимоги до стажу щорічно збільшуються на один рік. Уже 2026 року для виходу на пенсію в 60 років знадобиться 33 роки стажу, 2027-го — 34 роки, а 2028-го — 35 років.

Аналогічно збільшаться вимоги і для виходу на пенсію в 63 роки: з 23 років стажу у 2026 році до 25 — у 2028-му. Для виходу на пенсію в 65 років мінімальний стаж, як і раніше, становитиме 15 років.

Пенсія призначається тільки після досягнення необхідного віку та за наявності необхідного стажу. Трудовий стаж, набутий після 1 січня 2004 року, підтверджується даними з Державного реєстру соціального страхування, а стаж до 2004 року — записами в трудовій книжці та іншими документами.

Приклад: якщо чоловікові виповнюється 60 років у лютому 2025 року і в нього на той момент буде 31 рік і 6 місяців стажу, то пенсію він зможе отримати після того, як допрацює ще пів року до необхідного стажу в 32 роки.

У ПФУ попереджають: у 2026 році більшість громадян все ще зможуть вийти на пенсію в 60 років. Але вже з 2027 року багато хто може зіткнутися з труднощами через брак страхового стажу.

Зазначимо, Фокус писав про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.

Нагадуємо, у травні видання "LIGA.net" розповіло про особливості нарахування пенсій в Україні та про те, які періоди вибрати для великих виплат.