Выйти на пенсию в 60 лет смогут не все: какое новое требование с 2026 года

В Украине продолжается поэтапное повышение требований для выхода на пенсию по возрасту.

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С 2026 года для назначения пенсии потребуется больший страховой стаж. Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

На сегодняшний день пенсионный возраст и требования к стажу следующие:

В 60 лет — при наличии не менее 32 лет стажа.

В 63 года — если есть от 22 лет стажа.

В 65 лет — минимум 15 лет стажа.

Однако в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", требования к стажу ежегодно увеличиваются на один год. Уже в 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 33 года стажа, в 2027 — 34 года, а в 2028 — 35 лет.

Аналогично увеличатся требования и для выхода на пенсию в 63 года: с 23 лет стажа в 2026 году до 25 — в 2028-м. Для выхода на пенсию в 65 лет минимальный стаж по-прежнему составит 15 лет.

Пенсия назначается только после достижения необходимого возраста и при наличии требуемого стажа. Трудовой стаж, приобретенный после 1 января 2004 года, подтверждается данными из Государственного реестра социального страхования, а стаж до 2004 года — записями в трудовой книжке и другими документами.

Пример: если мужчине исполняется 60 лет в феврале 2025 года и у него на тот момент будет 31 год и 6 месяцев стажа, то пенсию он сможет получить после того, как доработает еще полгода до необходимого стажа в 32 года.

В ПФУ предупреждают: в 2026 году большинство граждан все еще смогут выйти на пенсию в 60 лет. Но уже с 2027 года многие могут столкнуться с трудностями из-за нехватки страхового стажа.

Отметим, Фокус писал об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57- грн — старше 80 лет.

Напоминаем, в мае издание "LIGA.net" рассказало об особенностях начисления пенсий в Украине и о том, какие периоды выбрать для больших выплат.