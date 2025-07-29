Цифри не радують: скільки потрібно заробляти для пенсії в 10 тисяч гривень

В Україні багато хто розраховує, що середня заробітна плата і достатній страховий стаж забезпечать їм гідну пенсію.

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Однак реальність для більшості пенсіонерів виглядає не так оптимістично. Про це йдеться в матеріалі видання OBOZ.UA.

У травні 2025 року середня зарплата становила близько 20 300 гривень. Здавалося б, працюючи з такою зарплатою і маючи 35 років страхового стажу, людина має отримати на пенсії суму, близьку до середньої. Але підрахунки показують протилежне.

Пенсіонер з такими умовами може розраховувати приблизно на 5 270 гривень, що значно нижче за середню пенсію по країні — 6 410 гривень. Для тих, хто все життя заробляв мінімальну зарплату — 8 000 гривень — ситуація ще менш втішна: їхня пенсія становитиме лише близько 2 361 гривні.

Щоб отримувати пенсію в розмірі 10 000 гривень і вище, необхідно мати значно вищий дохід під час роботи. Наприклад, щоб вийти на 10 000 гривень пенсії, потрібно було заробляти мінімум 38 300 гривень. Ще вищі вимоги для тих, хто сподівається на пенсію понад 11 000 гривень — заробіток має бути не менше 42 200 гривень і так далі.

Сьогодні більше половини українських пенсіонерів отримують виплати нижче середньої. Понад 35% пенсіонерів отримують менше ніж 4 000 гривень, а понад 55% — пенсію нижче ніж 5 000 гривень.

Також Фокус писав про те, хто в Україні може піти на пенсію достроково.

Також ми розповідали про збільшення пенсій в Україні, пов'язане з перерахунком та індексацією. Підвищення стосується 65-річних пенсіонерів, які не отримували мінімум 3 758 грн. Крім того, 300 грн додадуть людям, старшим за 70 років, 456 грн — старшим за 75 років, 57 грн — старшим за 80 років.