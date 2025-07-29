Цифры не радуют: сколько нужно зарабатывать для пенсии в 10 тысяч гривен

В Украине многие рассчитывают, что средняя заработная плата и достаточный страховой стаж обеспечат им достойную пенсию.

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Однако реальность для большинства пенсионеров выглядит не так оптимистично. Об этом говорится в материале издания OBOZ.UA.

В мае 2025 года средняя зарплата составляла около 20 300 гривен. Казалось бы, работая с такой зарплатой и имея 35 лет страхового стажа, человек должен получить на пенсии сумму, близкую к средней. Но подсчеты показывают обратное.

Пенсионер с такими условиями может рассчитывать примерно на 5 270 гривен, что значительно ниже средней пенсии по стране — 6 410 гривен. Для тех, кто всю жизнь зарабатывал минимальную зарплату — 8 000 гривен — ситуация еще менее утешительная: их пенсия будет составлять всего около 2 361 гривны.

Чтобы получать пенсию в размере 10 000 гривен и выше, необходимо иметь значительно более высокий доход при работе. Например, чтобы выйти на 10 000 гривен пенсии, нужно было зарабатывать минимум 38 300 гривен. Еще выше требования для тех, кто надеется на пенсию свыше 11 000 гривен — заработок должен быть не менее 42 200 гривен и так далее.

Сегодня более половины украинских пенсионеров получают выплаты ниже средней. Более 35% пенсионеров получают менее 4 000 гривен, а свыше 55% — пенсию ниже 5 000 гривен.

Также Фокус писал о том, кто в Украине может уйти на пенсию досрочно.

Также мы рассказывали об увеличении пенсий в Украине, связанном с перерасчетом и индексацией. Повышение касается 65-летних пенсионеров, которые не получали минимум 3 758 грн. Кроме того, 300 грн добавят людям старше 70 лет, 456 грн — старше 75 лет, 57 грн — старше 80 лет.