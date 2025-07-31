Деяких українців можуть позбавити пенсій: які причини

В Україні мало хто знає, що пенсію можуть не лише зменшити, а й повністю припинити її виплату. Однак такі випадки виникають не випадково — найчастіше це пов'язано з недотриманням правил, про які одержувачі виплат могли навіть не здогадуватися.

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Пенсіонери зобов'язані повідомляти про певні зміни протягом 10 днів. В іншому разі є ризик випадково отримати "зайві" гроші, які потім доведеться повертати. Про це йдеться в матеріалі видання УНІАН.

Повідомляти в ПФУ необхідно про такі зміни:

працевлаштування або звільнення;

зміна місця реєстрації;

виїзд за кордон на постійне місце проживання;

зміна паспорта або прізвища;

зміна або припинення особливого статусу (наприклад, як у ветеранів війни);

зміна обставин, що дають право на доплати (наприклад, за утримання неповнолітньої дитини або виплати через втрату годувальника).

Якщо пенсіонер не повідомив про ці зміни вчасно, ПФУ може вимагати повернути неправомірно виплачені кошти. Це можна зробити добровільно або в примусовому порядку — через суд або за рішенням самого Пенсійного фонду. При цьому утримання коштів може становити до 20% від щомісячної пенсії.

Водночас юристи наголошують: сам факт проживання за кордоном, навіть на постійній основі, не є підставою для припинення виплат. Таке рішення суперечитиме Конституції України. Якщо ж пенсію все ж припинили, необхідно звертатися до суду.

Пенсію можуть урізати тільки в разі втрати права на певну доплату або якщо гроші виплачували без законних підстав.

Зазначимо, 4 липня Фокус писав про тенденції зарплат в Україні, які відображені у звіті Мінекономіки "Моніторинг основних подій в економіці України-2025". Звіт показав, що є помітне зростання зарплат. Причина зростання — не поліпшення в економці, а сильний дефіцит кадрів, який змушує роботодавців мотивувати людей грошима. Три сектори економіки, в яких заробіток зріс на 32-43% — це сільське господарство (а також лісництво та рибне господарство), будівництво, інформаційні технології, розповіли в Мінекономіки.

Нагадаємо, що стягнення аліментів з безробітного або з фізичної особи-підприємця, яка перебуває на загальній системі оподаткування, має особливості. Деталі про аліменти у 2025 році, їхню сплату та штрафи для боржників з'ясував Фокус.