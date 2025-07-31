Некоторых украинцев могут лишить пенсий: какие причины

В Украине мало кто знает, что пенсию могут не только уменьшить, но и полностью прекратить ее выплату. Однако такие случаи возникают не случайно — чаще всего это связано с несоблюдением правил, о которых получатели выплат могли даже не догадываться.

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Пенсионеры обязаны сообщать об определенных изменениях в течение 10 дней. В противном случае есть риск случайно получить "лишние" деньги, которые затем придется возвращать. Об этом говорится в материале издания УНИАН.

Сообщать в ПФУ необходимо о следующих изменениях:

трудоустройство или увольнение;

изменение места регистрации;

выезд за границу на постоянное место жительства;

смена паспорта или фамилии;

изменение или прекращение особого статуса (например, как у ветеранов войны);

изменение обстоятельств, дающих право на доплаты (например, за содержание несовершеннолетнего ребенка или выплаты по потере кормильца).

Если пенсионер не сообщил об этих изменениях вовремя, ПФУ может потребовать вернуть неправомерно выплаченные средства. Это можно сделать добровольно либо в принудительном порядке — через суд или по решению самого Пенсионного фонда. При этом удержание средств может составлять до 20% от ежемесячной пенсии.

В то же время юристы подчеркивают: сам факт проживания за границей, даже на постоянной основе, не является основанием для прекращения выплат. Такое решение будет противоречить Конституции Украины. Если же пенсию все же прекратили, необходимо обращаться в суд.

Пенсию могут урезать только в случае утраты права на определенную доплату или если деньги выплачивались без законных оснований.

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