В Україні дорожчає популярна ягода: ціни зростають третій тиждень поспіль

Кілька тижнів поспіль в Україні продовжує дорожчати лохина. Надалі тенденцій для здешевлення не проглядається.

Причиною подорожчання стало скорочення пропозиції в умовах активного попиту, повідомляє EastFruit.

Більшість великих виробників відзвітували, що завершили сезон реалізації ранніх і середніх сортів цієї ягоди, а садівники, які зараз торгують лохиною пізніх сортів, отримали можливість збільшити ціну на ягоди.

Зараз кілограм лохини коштує від 170 до 240 грн/кг, що на 14% вище, ніж тижнем раніше.

Динаміка цін на лохину в різні роки

Якщо порівнювати ціни на лохину з аналогічним періодом минулого року, то 2025-го вона дорожча в середньому на 53%.

Експерти прогнозують, що ціна на неї й надалі зростатиме.

