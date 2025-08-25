В Украине дорожает популярная ягода: цены растут третью неделю подряд

Несколько недель подряд в Украине продолжает дорожать голубика. В дальнейшем тенденций для удешевления не просматривается.

Причиной подорожания стало сокращения предложения в условиях активного спроса, сообщает EastFruit.

Большинство крупных производителей отчитались, что завершили сезон реализации ранних и средних сортов данной ягоды, а садоводы, которые сейчас торгуют голубикой поздних сортов, получили возможность увеличить цену на ягоды.

Сейчас килограмм голубики стоит от 170 до 240 грн/кг, что на 14% выше, чем неделей ранее.

Динамика цен на голубику в разные годы

Если сравнивать цены на голубику с аналогичным периодом в прошлом году, то в 2025-м она дороже в среднем на 53%..

Эксперты прогнозируют, что цена на нее и дальше будет расти.

