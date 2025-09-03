На 10-20%: в Кабміні прогнозують зростання тарифів на електроенергію з 2026 року, — ЕП

У 2026-2028 роках Міністерство економіки прогнозує зростання тарифів на електроенергію для населення. З грудня по грудень відповідних років очікується підвищення ціни на світло для побутових споживачів орієнтовно на 10-20%.

Про прогнозоване зростання тарифів на електроенергію пише "Економічна правда" з посиланням на лист Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України №3011-02/30287-03. За словами журналістів, зміст цього листа було розкрито Міністерством фінансів на засіданні Кабінету міністрів України 3 вересня у висновку до проєкту рішення, яке стосується діяльності ДП "Гарантований покупець".

Лист Мінекономіки містить уточнені сценарні умови функціонування економіки на 2026-2028 роки, пише видання. Згідно з цими прогнозами, щороку електроенергія для населення дорожчатиме на 15% (плюс-мінус 5%).

В Кабінеті міністрів України, Міністерстві економіки та Міністерстві фінансів на момент публікації новини не давали коментарів щодо оприлюднених журналістами прогнозів.

Нагадаємо, 28 серпня Фокус писав, які комунальні послуги для українців подорожчають уже з осені. При цьому відповідно до рішення Уряду тарифи на газ, опалення та електроенергію мають лишатися незмінними в умовах воєнного стану щонайменше до кінця квітня 2026 року.

Національний банк України у серпні спрогнозував підвищення тарифів на комуналку у 2026 році, проте народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк заявив, що не бачить підстав для подорожчання комунальних послуг для населення.