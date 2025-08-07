У прогнозі НБУ припускається підвищення тарифів на комуналку в 26 році: в Раді заперечують

Зростання тарифів на комунальні послуги у 2026 році є припущенням прогнозу в липневому інфляційному звіті Національного банку України. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк своєю чергою стверджує, що підстав для підвищення цін на електроенергію та газ наступного року немає.

У звіті НБУ зазначено, що у 2026 році тарифи на електроенергію, газ й опалення 2026 року можуть почати поступово приводити до економічно обґрунтованих рівнів. Сергій Нагорняк, який є головою підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, запевнив в ефірі "Новини Live", що станом на зараз не бачить підстав для перегляду цін на світло та газ для населення.

Чи зміняться тарифи на електроенергію

За словами нардепа, стандартна ціна на електроенергію 4,32 грн за кВт*год й інші тарифи у 2,16 грн в нічний час та 2,64 грн в зимовий час для тих, хто має електроопалення, не є збитковими навіть для двох державних компаній: "Енергоатому" і "Укргідроенерго". Сергій Нагорняк стверджує, що ці тарифи покривають різницю між ринковою ціною на електричну енергію і ціною, за якою вона продається населенню.

"Так, вони сплачують так зване ПСО (покладання спецобов'язків). Так, хотілося б, щоб для державних компаній скасували ПСО і щоб вони працювали за ринковими тарифами, але станом на зараз ми розуміємо, що відпустити ціну на електричну енергію неможливо. Люди мають оговтатись від війни, і потрібно буде підготувати якісну програму адресної субсидії, компенсації тим верствам населення, які не зможуть сплачувати за ринковим тарифом", — сказав депутат.

Він додав, що, на його думку, потреби переглядати ціну на електроенергію у 2026 році немає.

Чи зростуть тарифи на газ у 2026 році

Щодо ймовірного зростання ціни на газ Нагорняк відповів, що компанія "Нафтогаз", попри збитки від російських атак по інфраструктурі, повинна "починати затягувати паски з себе".

"Тому ціну на природний газ для населення, я вважаю, наступного року також можна потримати такою, якою вона є", — сказав парламентар.

Нагадаємо, 5 серпня Фокус із посиланням на постанову Кабінету міністрів України №480 від 29.04.2025 писав, що до кінця жовтня в Україні збережеться фіксований тариф на електроенергію — 4,32 грн за кВт*год.

29 липня ЗМІ розповідали, що комунальні тарифи в серпні залишаться незмінними.