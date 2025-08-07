В прогнозе НБУ предполагается повышение тарифов на коммуналку в 26 году: в Раде возражают

Рост тарифов на коммунальные услуги в 2026 году — предположение прогноза в июльском инфляционном отчете Национального банка Украины. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк в свою очередь утверждает, что оснований для повышения цен на электроэнергию и газ в следующем году нет.

Related video

В отчете НБУ указано, что в 2026 году тарифы на электроэнергию, газ и отопление 2026 года могут начать постепенно приводить к экономически обоснованным уровням. Сергей Нагорняк, который является председателем подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, заверил в эфире "Новости Live", что по состоянию на сейчас не видит оснований для пересмотра цен на свет и газ для населения.

Изменятся ли тарифы на электроэнергию

По словам нардепа, стандартная цена на электроэнергию 4,32 грн за кВт*ч и другие тарифы в 2,16 грн в ночное время и 2,64 грн в зимнее время для тех, кто имеет электроотопление, не являются убыточными даже для двух государственных компаний: "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Сергей Нагорняк утверждает, что эти тарифы покрывают разницу между рыночной ценой на электрическую энергию и ценой, по которой она продается населению.

"Да, они платят так называемое ПСО (возложение спецобязательств). Да, хотелось бы, чтобы для государственных компаний отменили ПСО и чтобы они работали по рыночным тарифам, но по состоянию на сейчас мы понимаем, что отпустить цену на электрическую энергию невозможно. Люди должны оправиться от войны, и нужно будет подготовить качественную программу адресной субсидии, компенсации тем слоям населения, которые не смогут платить по рыночному тарифу", — сказал депутат.

Он добавил, что, по его мнению, необходимости пересматривать цену на электроэнергию в 2026 году нет.

Вырастут ли тарифы на газ в 2026 году

Относительно вероятного роста цены на газ Нагорняк ответил, что компания "Нафтогаз", несмотря на убытки от российских атак по инфраструктуре, должна "начинать затягивать пояса с себя".

"Поэтому цену на природный газ для населения, я считаю, в следующем году также можно подержать такой, какой она есть", — сказал парламентарий.

Напомним, 5 августа Фокус со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №480 от 29.04.2025 писал, что до конца октября в Украине сохранится фиксированный тариф на электроэнергию — 4,32 грн за кВт*ч.

29 июля СМИ рассказывали, что коммунальные тарифы в августе останутся неизменными.